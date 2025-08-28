به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت: در هفته دولت امسال هزار و ۳۷۸ طرح عمرانی در بخش‌های مختلف استان تعریف شده که در مقایسه با ۴۶۷ طرح عمرانی سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده است.

علیرضا قاری قرآن افزود: این طرح‌ها در بخش‌های مختلف دولتی، غیردولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال اجراست و تلاش شده که توزیع طرح‌ها در شهرستان‌ها متوازن باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه عمده‌ترین طرح‌های زیرساختی اصفهان در حوزه آب تعریف شده است، گفت: طرح‌هایی مانند انتقال آب از خلیج فارس، مدیریت مصرف در کشاورزی و صنعت، و همچنین طرح‌های مرتبط با زاینده‌رود از برنامه‌های کلیدی دولت در استان است.

وی همچنین به طرح‌های حمل‌ونقل شهری اشاره کرد و گفت: توسعه کمربندی اصفهان و مترو به شهر‌های جدید مانند بهارستان و شاهین‌شهر در دستور کار قرار دارد، در حوزه مسکن نیز این استان بعد از تهران بیشترین ثبت‌نام در طرح نهضت ملی مسکن را داشته و تاکنون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه ساخت قرار گرفته است.

قاری‌قرآن در ادامه از تمرکز دولت بر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، اصفهان تا سال ۱۴۰۷ ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی را خواهد داشت.

وی گفت: تاکنون زمین به وسعت ۴۴۰۰ هکتار برای اجرای این طرح‌ها تخصیص داده شده و ۲۵۰ مگاوات وارد مدار شده است و طبق برنامه، این ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.