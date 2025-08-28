پخش زنده
امروز: -
در هفته دولت امسال اجرای طرحهای عمرانی در استان اصفهان ۲۵ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت: در هفته دولت امسال هزار و ۳۷۸ طرح عمرانی در بخشهای مختلف استان تعریف شده که در مقایسه با ۴۶۷ طرح عمرانی سال گذشته با رشد ۲۵ درصدی همراه بوده است.
علیرضا قاری قرآن افزود: این طرحها در بخشهای مختلف دولتی، غیردولتی، شهرداریها و دهیاریها در حال اجراست و تلاش شده که توزیع طرحها در شهرستانها متوازن باشد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان با بیان اینکه عمدهترین طرحهای زیرساختی اصفهان در حوزه آب تعریف شده است، گفت: طرحهایی مانند انتقال آب از خلیج فارس، مدیریت مصرف در کشاورزی و صنعت، و همچنین طرحهای مرتبط با زایندهرود از برنامههای کلیدی دولت در استان است.
وی همچنین به طرحهای حملونقل شهری اشاره کرد و گفت: توسعه کمربندی اصفهان و مترو به شهرهای جدید مانند بهارستان و شاهینشهر در دستور کار قرار دارد، در حوزه مسکن نیز این استان بعد از تهران بیشترین ثبتنام در طرح نهضت ملی مسکن را داشته و تاکنون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در برنامه ساخت قرار گرفته است.
قاریقرآن در ادامه از تمرکز دولت بر توسعه انرژیهای تجدیدپذیر خبر داد و افزود: بر اساس برنامهریزیها، اصفهان تا سال ۱۴۰۷ ظرفیت تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی را خواهد داشت.
وی گفت: تاکنون زمین به وسعت ۴۴۰۰ هکتار برای اجرای این طرحها تخصیص داده شده و ۲۵۰ مگاوات وارد مدار شده است و طبق برنامه، این ظرفیت تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۶۰۰ مگاوات خواهد رسید.