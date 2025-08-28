مهدیه اسفندیاری به جرم حمایت از کودکان مظلوم غزه و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در زندان فرانسه کشور مدعی حقوق بشر زندانی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدیه اسفندیاری، شهروند ۳۹ ساله ایرانی که از سال ۲۰۱۸ در شهر لیون فرانسه سکونت داشته است، در مارس ۲۰۲۵ یا همان اسفند ۱۴۰۳ ناپدید شد.

خانواده اسفندیاری پس از بی‌خبری طولانی از دخترشان، موضوع را به مقام‌های ایرانی اطلاع دادند و پیگیری وضعیت این شهروند ایرانی از همان زمان آغاز شد.

مهدیه اسفندیاری، مترجم و دانش‌آموخته دانشگاه لیون فرانسه است.

در کشوری که مدعی است مهد آزادی بیان و حقوق بشر است، افراد به جرم اظهارنظر درباره نقض حقوق بشر از سوی رژیم‌صهیونیستی تحت فشار قرار می‌گیرند و بازداشت و محاکمه می‌شوند.

مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی ساکن فرانسه به دلیل حمایت از فلسطین پس از مدتی ناپدید شدن اعلام شد از سوی دولت این کشور بازداشت شده است.