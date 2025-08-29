پخش زنده
مرحله نخست تخصیص واحدهای ۴۳۹واحدی نهضت مسکن ملی در خمینیشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان، در این مرحله، متقاضیان بر اساس رتبه و امتیاز فراخوان شده و پس از ارائه توضیحات کارشناسان طرح، باهمراهی کارشناس از واحدهای آماده بازدید کرده و در نهایت با انتخاب واحد مورد نظر، صورتجلسه تخصیص را امضا میکنند.
تعدادی از بلوکهای این طرح که پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۰ درصد داشته و در مراحل پایانی نازککاری قرار دارند، هماکنون در حال واگذاری به متقاضیان است.
این طرح که همزمان با هفته دولت آغاز شده، یکی از طرح های شاخص بنیاد مسکن در حوزه تأمین مسکن در شهرستان خمینیشهر به شمار میرود و با هدف افزایش کیفیت ساخت، تسریع در اجرا و پاسخ به نیاز متقاضیان در مرحله تکمیل و بهرهبرداری قرار دارد.