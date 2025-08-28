وزیر اقتصاد و دارایی از روند ترخیص و خروج کالا از انبار‌های نگهداری کالا در بندر امام خمینی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر سیدعلی مدنی زاده امروز پنجشنبه (ششم شهریورماه) از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) بازدید کرد.

در این بازدید وزیر اقتصاد و دارایی از انبار‌های نگهداری کالا و گمرک منطقه ویژه، دیدن کرد و از نزدیک روند تخلیه، بارگیری، ترخیص و خروج کالا را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

دکتر مدنی زاده در این بازدید بر اهمیت رفع موانع گمرکی، تسهیل ارائه خدمات به فعالان اقتصادی و تسریع روند خروج کالا تأکید کرد.

پس از بازدید، نشست مشترکی با حضور مدیران و مسئولان محلی برای بررسی راهکار‌های بهبود فرآیند‌های گمرکی و حل مسائل منطقه برگزار شد.

این بازدید بخشی از برنامه‌های هفته دولت با هدف افزایش تعامل دولت با فعالان اقتصادی و ارتقای ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی کشور در شهر‌های ساحلی استان خوزستان به شمار می‌رود.