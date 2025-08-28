پخش زنده
وزیر علوم: گفتمان دولت چهاردهم بر پایه حکمرانی علمی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای اداری استان اصفهان گفت: حکمرانی علمی یکی از مؤلفههای اصلی گفتمان دولت چهاردهم است که رئیسجمهور بر آن تأکید ویژه دارد.
حسین سیماییصراف افزود: امروز شاهد همدلی، همگرایی و وفاق بخشهای مختلف در استان اصفهان بودیم و این الگوی مطلوبی است که از فرسودگی نیروها جلوگیری میکند.
وی با گرامیداشت هفته دولت عنوان کرد: این هفته فرصتی است تا مسئولان و مدیران بیش از پیش در بطن جامعه حضور یافته و خود را در معرض ارزیابی مردم قرار دهند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به گفتمان دولت تاکید کرد: همگان عامل و وفادار به این گفتمان باشیم؛ شعار اول رئیسجمهور وفاق و همدلی همه است. حسین سیمایی صراف افزود: این شعار اشاره به نگاه به اهداف مشترک دارد؛ دفاع مقدس ۱۲ روزه این وفاق را از سطح مسئولان به مردم گسترش داد. جنگ نشان داد که مردم منافع ملی خود را به خوبی میشناسند و بیش از آنچه که تصور میشود وفادارند.
وی با بیان اینکه مردم منسجمتر از گذشته همراه شدند، گفت: تأکیدات مقام معظم رهبری بر انسجام اجتماعی بیانگر آن است که ما باید قدر این نعمت را دانسته و نسبت به آن بصیرت پیدا کنیم.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری تاکید کرد: گفتمان دوم رئیسجمهور صداقت و شفافیت است که خود سرمایهای برای ما در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه و از عوامل افزایش سرمایه اجتماعی بود.
حسین سیمایی صراف ،مؤلفه سوم این گفتمان را حکمرانی علمی دانست و گفت: تعیین تکلیف برای مردم بدون اساس قابل استناد خلاف اخلاق علمی است؛ تصمیمگیری در همه حوزهها اعم از مشکلات باید مستند باشد تا به رفع چالشها منجر شود.
وی افزود: کمبود منابع مالی باعث شده که گاهی اولویت از محیط زیست به حوزههای دیگر انتقال یابد و بیتردید دچار سو حکمرانی در محیط زیست بودهایم. سیماییصراف با بیان اینکه علم به ما قدرت پیشبینی میدهد، گفت: رئیسجمهور بر نقش دانشگاه در رفع مشکل آب به طور جدی اصرار دارد که این منجر به تشکیل هستهای در دانشگاه تهران شده است؛ در این حوزه اصفهان با دانشگاهها و مراکز علمی خود ظرفیت بیبدیلی دارد که باید مورد استفاده قرار گیرد.
وی رضایت مردم را آخرین مؤلفه گفتمان دولت بیان وتاکید کرد: یکی از محورهای تصمیمگیری توجه به افکار عمومی و جلب رضایت مردم باشد؛ تردیدی وجود ندارد که مردم با مشکلات گوناگون دستوپنجه نرم میکنند و یکی از چیزهایی که از دست ما برمیآید، خوش رفتاری و حضور مسئولان در صحنه برای رفع مشکلات آنها است.
وزیر علوم تحقیقات و فناوری همچنین از اقدامات انجام شده در این دوره از مدیریت استان و از مدیران سابق نیز قدردانی کرد.
سیماییصراف همچنین با تجلیل از اقدامات خیران، خواستار مشارکت آنها در امور خیر مربوط به آموزش شد.