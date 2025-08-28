دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق عامه از بازگرداندن ۴۰۰ میلیارد تومان از تعهدات ارزی یک شرکت خصوصی به بیت‌المال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بابک محبوب علیلو با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی و حمایت از حقوق عامه از بازگرداندن ۴۰۰ میلیارد تومان از تعهدات ارزی یک شرکت خصوصی به بیت‌المال خبر داد و گفت: این اقدام دادستانی نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در حمایت از حقوق عامه و سلامت اقتصادی استان آذربایجان شرقی است.

محبوب علیلو با اشاره به اهمیت بازگرداندن این منابع حیاتی به چرخه اقتصادی اظهار کرد: با دریافت گزارش‌هایی مبنی بر عدم ایفای تعهدات ارزی توسط یکی از شرکت‌های فعال در زمینه تولید بلافاصله اقدامات قانونی آغاز و رسیدگی به پرونده در اولویت قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های دقیق و پیگیری اقدام‌های قضایی قاطع و پیش از صدور کیفر خواست، ۴۰۰ میلیارد تومان از تعهدات ارزی که توسط شرکت خصوصی در چرخه اقتصادی ایفا نشده بود به بیت‌المال عودت داده شد.

وی ضمن تاکید بر لزوم حمایت از واحد‌های تولیدی و صنعتی و قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی که در راستای تقویت بنیه اقتصادی کشور گام برداشته‌اند تاکید کرد: دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان و مفسدان اقتصادی هیچ‌گونه مماشاتی نخواهد داشت و این تنها گوشه‌ای از تلاش‌های بی‌وقفه دادستانی برای پاکسازی فضای اقتصادی استان است و در صیانت از حقوق عامه و مبارزه با فساد در تمامی ابعاد ذره‌ای درنگ نخواهیم کرد.