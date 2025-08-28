پخش زنده
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به اینکه بهترین راه مدیریت مصرف آب اصلاح الگو است گفت: حضور علما و زیرساختهای فقهی در قم میتواند به ترویج صحیح الگوی مصرف آب کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نشستی مشترک با محمد منان رئیسی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل، معاونین و مدیران آبفای قم که در سالن کوثر شرکت آب و فاضلاب استان قم برگزار شد با اشاره به اهمیت کاهش سرانه مصرف آب شرب در کشور گفت: مدیریت مصرف، راهکاری بسیار کمهزینهتر و اثربخشتر از اجرای طرحهای سنگین و پرهزینه تأمین آب است.
هاشم امینی با اشاره به تدوین و ابلاغ الگوی مصرف آب در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۴ افزود: این الگو متناسب با اقلیم و شاخصهای مصرف هر منطقه طراحی شده و زمینه را برای اصلاح تعرفهها و استفاده از تجهیزات کاهنده فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه در استانهایی مانند قم که هم با چالش جدی تأمین آب و هم بارگذاری جمعیتی مواجه هستند، اجرای این سیاستها ضرورتی دوچندان دارد گفت: حضور علما و زیرساختهای فقهی در قم میتواند به ترویج صحیح الگوی مصرف آب کمک کند.