پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در کشور ۲۸۶ تصفیهخانه فاضلاب فعال است و سالانه حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب پساب از این طریق تولید میشود که بخشی از آن به صنعت و فضای سبز اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت نیرو (پاون)، هاشم امینی مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در خصوص اهمیت بازچرخانی آب گفت: تغییر اقلیم و کاهش بارشها موجب ناترازی در منابع آبی کشور شده است و امروز یکی از سیاستهای اصلی در مدیریت آب کشور، استفاده از منابع غیرمتعارف و تبدیل تهدیدها به فرصت است و به همین اعتبار در کشورهایی مانند ایران، تلفیق استراتژیهای بازچرخانی با سیاستهای مدیریت مصرف، راهکاری اساسی برای کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی و تقویت ذخایر آب خواهند بود.
وی ادامه داد: در این زمینه اجراییکردن مقررات و قوانینی مانند بند «ع» تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در شرایطی که سرنوشت جهان با تغییرات اقلیمی گره خورده است، برای برونرفت از چالشهای کمآبی میتواند بسیار موثر باشد.
رئیس هیئت مدیره آبفای کشور همچنین گفت: از همه دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی انتظار میرود در این مسیر ملی که توسعه پایدار کشور به آن وابسته است، همراهی کنند تا آیندهای مطمئنتر برای نسلهای بعدی رقم بخورد.
او با بیان اینکه اجرای پروژه تصفیهخانه فاضلاب در اقلیم خشک قم میتواند منبع ارزشمندی برای توسعه پایدار و تأمین آب مورد نیاز بخشهای مختلف باشد ادامه داد: در کشور ۲۸۶ تصفیهخانه فاضلاب فعال است و سالانه حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب پساب از این طریق تولید میشود که بخشی از آن به صنعت و فضای سبز اختصاص مییابد.
این پروژه با برآورد هزینهای بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال با ظرفیت ۵۵ هزار مترمکعب در شبانهروز، جمعیتی حدود ۴۲۵ هزار نفر را زیر پوشش قرار خواهد داد و پساب تولیدی آن نقش کلیدی در تأمین نیازهای غیرشرب استان قم از جمله صنایع و آبیاری فضای سبز خواهد داشت.