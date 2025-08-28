توسعه متوازن سیاست محوری آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توجه مسئولان استانی و محلی به نیازهای آموزشی و زیرساختی مردم جلب شده است گفت: سیاست ما در استان توسعه متوازن و توزیع عادلانه خدمات در همه مناطق است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در آیین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه برکت روستای قره چال شهرستان ملکان با تاکید بر ضرورت خدمترسانی گسترده به مردم گفت: مردم شریف استان آذربایجان شرقی لایق دریافت بهترین خدمات هستند و مسئولان موظفند هر آنچه در توان دارند برای توسعه و رفاه جامعه به کار گیرند.
وی با اشاره به فضای همدلی و همراهی در شهرستان ملکان اظهار داشت: اجماع نظری که در این شهرستان وجود دارد سرمایهای ارزشمند و نعمتی بزرگ برای پیشبرد امور و اجرای طرحهای توسعهای است.
استاندار آذربایجان شرقی افزود: سیاست مدیریت استان همسو با سیاستهای رئیسجمهور محترم در راستای پیشبرد نهضت عدالت آموزشی و مدرسهسازی است و خوشبختانه این نهضت در شهرستان ملکان به خوبی در حال اجرا است.
وی ادامه داد: برای اجرای موفق پروژهها، همکاری و مشارکت مردم نقشی کلیدی دارد و انتظار میرود این همراهی همچون گذشته ادامه یابد.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین به موضوع مدیریت منابع آب در استان اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق با تنش آبی مواجه هستیم و انتظار ما از مردم، همکاری برای عبور از این شرایط است. دولت و مجموعه مدیریت استان نیز با اجرای طرحهای متعدد آبرسانی تلاش میکنند این چالش به بهترین شکل مدیریت و برطرف شود.
مدرسه هوشمند ۶ کلاسه قره چال در متراژ ۴۱۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان اعتبار دولتی با استفاده از سیستم سازهای نوین LSF توسط اداره کل نوسازی مدارس استان احداث شده است.
با حضور استاندار آذربایجان شرقی مدرسه ۳ کلاسه نیکان کاوه روستای شیخ الاسلام ملکان نیز افتتاح شد این مدرسه در متراژ ۱۴۰ متر مربع با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان احداث شده است.
همچنین سیستم مکانیزه واحد تخمگذار در ملکان به بهره برداری رسید این واحد تولیدی در زمینی به مساحت ۲۱ هزار متر مربع احداث شده و ظرفیت تولید تخم مرغ آن سالانه ۲/۷ میلیون تن میباشد.