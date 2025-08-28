استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه توجه مسئولان استانی و محلی به نیاز‌های آموزشی و زیرساختی مردم جلب شده است گفت: سیاست ما در استان توسعه متوازن و توزیع عادلانه خدمات در همه مناطق است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در آیین افتتاح مدرسه ۶ کلاسه برکت روستای قره چال شهرستان ملکان با تاکید بر ضرورت خدمت‌رسانی گسترده به مردم گفت: مردم شریف استان آذربایجان شرقی لایق دریافت بهترین خدمات هستند و مسئولان موظفند هر آنچه در توان دارند برای توسعه و رفاه جامعه به‌ کار گیرند.

وی با اشاره به فضای همدلی و همراهی در شهرستان ملکان اظهار داشت: اجماع نظری که در این شهرستان وجود دارد سرمایه‌ای ارزشمند و نعمتی بزرگ برای پیشبرد امور و اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: سیاست مدیریت استان همسو با سیاست‌های رئیس‌جمهور محترم در راستای پیشبرد نهضت عدالت آموزشی و مدرسه‌سازی است و خوشبختانه این نهضت در شهرستان ملکان به خوبی در حال اجرا است.

وی ادامه داد: برای اجرای موفق پروژه‌ها، همکاری و مشارکت مردم نقشی کلیدی دارد و انتظار می‌رود این همراهی همچون گذشته ادامه یابد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به موضوع مدیریت منابع آب در استان اشاره کرد و گفت: در برخی مناطق با تنش آبی مواجه هستیم و انتظار ما از مردم، همکاری برای عبور از این شرایط است. دولت و مجموعه مدیریت استان نیز با اجرای طرح‌های متعدد آبرسانی تلاش می‌کنند این چالش به بهترین شکل مدیریت و برطرف شود.