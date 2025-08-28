به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، در پنجمین روز از هفته دولت، امروز پنج شنبه (ششم شهریور) طرح های اورژانس زنان و مامایی و توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی بیمارستان سینا کارون به بهره برداری رسید.

رئیس بیمارستان سینا شهرستان کارون گفت:اورژانس زنان و زایمان این بیمارستان دارای ۱۰ تخت بستری است که با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال از محل مشارکت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران اجرا شده است.‌

دکتر علی سعیدی افزود: همچنین برای بازسازی، بهسازی و توسعه آزمایشگاه مرکزی بیمارستان سینا با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیاررد ریال هزینه شده است.