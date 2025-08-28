هفته نخست رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ امروز (۸ شهریور) با برگزاری ۴ دیدار در شهر‌های مختلف آغاز شد که با ۳ تساوی و شکست پارس جنوبی جم همراه بود.

نتایج مسابقات برگزار شده روز اول هفته نخست به شرح زیر است:

سایپا صفر - مس کرمان صفر

مس شهر بابک ۲ - پارس جنوبی جم یک

نساجی مازندران صفر - پالایش نفت بندرعباس صفر

داماش گیلان صفر - صنعت نفت آبادان صفر

تقابل مس سونگون ورزقان و هوادار که قرار بود از ساعت ۱۹ آغاز شود، دیدار افتتاحیه رقابت‌ها به شمار می‌رفت که این بازی به دلیل صادر نشدن کارت بازی بازیکنان مس (به‌خاطر پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان سابق) برگزار نشد.