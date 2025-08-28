به گزارش خبر‌گزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار محمدرضا هاشمی‌فر گفت: در پی اطلاع از وقوع سرقت مسلحانه احشام توسط دو سارق با یک دستگاه خودروی سمند در شهرستان ازنا، مأموران بلافاصله در عملیاتی ضربتی، خودروی سارقان را متوقف و هر دو نفر را به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری دستگیر کردند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه، مشخص شد پلاک خودرو سرقتی و دارای سابقه است.

به گفته فرمانده انتظامی لرستان، سارقان در تحقیقات اولیه به ۸ فقره سرقت احشام اعتراف و مالخر اموال مسروقه را نیز معرفی کردند که با هماهنگی قضایی دستگیر و روانه زندان شد.

سردار هاشمی‌فر با تأکید ب. اینکه پلیس با همه توان و اشراف کامل اطلاعاتی، فضا را برای هرگونه فعالیت مجرمانه ناامن خواهد کرد، گفت: پلیس با اقتدار و جدیت تمام بد برهم زنندگان نظم و امنیت در جامعه برخورد می‌کند.