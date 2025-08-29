تیم‌های تنیس دختران و پسران کمتر از ۱۲ سال کشورمان در رقابت‌های قهرمانی آسیا مقابل چین تاپیه و ازبکستان شکست خوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در رقابت‌های تنیس کمتر از ۱۲ سال قهرمانی آسیا که به میزبانی سنگاپور برگزار می‌شود، تیم دختران کمتر از ۱۲ سال ایران به مصاف چین تایپه رفتند که این بازی با نتایج ۶ بر ۲ و ۶ بر صفر به سود حریف کشورمان به پایان رسید. در دیگر مسابقه برگزار شده، تیم پسران ایران برابر ازبکستان صف آرایی کرد که این بازی نیز با نتیجه ۷ بر ۶ و ۶ بر ۲ به سود ازبک‌ها پایان یافت.

در ادامه این مسابقات جمعه ۷ شهریور دختران کشورمان به مصاف اندونزی خواهند رفت و تیم پسران استراحت می‌کند.

ساغر سالکی‌فر، شایلین ظفریکانی و نیلسو اشرف‌زاده با هدایت پونه طوافی و روزبه آقابابایی، امیرحسین حسنی و اشکان ستودنیا تحت نظر امیرحسین اسفندیاری در این مسابقات حضور دارند. تونی اندروویچ به عنوان مدیر فنی در کنار تنیسور‌های کمتر از ۱۲ سال کشورمان است.