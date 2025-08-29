پخش زنده
معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانههای عمومی کشور گفت : کتابخانهها در قالب طرح «بوتکمپ طراحی خدمات برای نوجوانان» باید خدماتی نوآورانه و کاربرمحور برای نوجوانان ارائه دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، روحالله منوچهری افزود: هدف از برگزاری «بوتکمپ طراحی خدمات برای نوجوانان»، توانمندسازی کتابداران در استفاده از رویکرد طراحی خدمت است تا بتوانند تجربهای معنادار، جذاب و کاربرمحور برای نوجوانان فراهم کنند.
وی درباره اهداف برگزاری «بوتکمپ طراحی خدمات برای نوجوانان»، گفت: کتابخانههای عمومی همواره نقشی کلیدی در رشد فکری و اجتماعی نوجوانان داشتهاند. اما امروزه با توجه به تغییر سبک زندگی و ورود رسانههای دیجیتال، لازم است خدماتی نوآورانه و متناسب با علایق نوجوانان طراحی کنیم.
منوچهری با اشاره به مخاطبان این بوتکمپ، افزود: این برنامه برای تمامی کتابداران و مسئولان کتابخانههای سراسر کشور طراحی شده است، چراکه هر کتابدار، صرفنظر از بخش یا گروه سنی که در آن فعالیت میکند، با نوجوانان بهعنوان یکی از مهمترین گروههای مخاطب کتابخانههای عمومی در ارتباط است؛ بنابراین لازم است کتابداران با مهارتهای نوین طراحی خدمت آشنا شوند تا بتوانند خدماتی متناسب با نیازها و علایق نوجوانان ارائه دهند و به همین منظور از طریق آزمون ورودی، ۱۰۰ کتابدار از سراسر کشور برای شرکت در این دوره انتخاب شدهاند.
وی گفت: برای حضور در بوتکمپ، ابتدا فراخوان عمومی به کتابداران اعلام و آزمون در روزهای ۱۴ و ۱۵ مردادماه از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی نهاد برگزار شد. این آزمون شامل ۱۰ سوال تستی و ۲ سوال تشریحی در حوزههای طراحی خدمات، خدمات کتابخانههای عمومی و نوجوانی بود. داوطلبانی که حداقل به ۷ سوال تستی پاسخ صحیح دادند، وارد مرحله ارزیابی سؤالات تشریحی شدند.
منوچهری افزود : از مجموع ۵ هزار و ۶۰ کتابدار واجد شرایط، ۳ هزار و ۸۶۴ نفر در آزمون شرکت کردند و ۱۳۵۱ کتابدار موفق شدند حداقل نمره قبولی را کسب کنند که در نهایت پس از ارزیابی و بررسی عملکرد، ۱۰۰ نفر از ۳۱ استان و ۸۳ شهرستان برای حضور در دوره مجازی و مرحله حضوری بوتکمپ انتخاب شدند.
معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانههای عمومی کشور، درباره ساختار برگزاری «بوتکمپ طراحی خدمات برای نوجوانان» نیز گفت: این بوتکمپ در دو بخش برگزار میشود. مرحله نخست بهصورت مجازی در روز ۲۹ مرداد و مرحله دوم بهصورت حضوری از ۷ تا ۱۳ شهریور در شهر مقدس مشهد خواهد بود. در بخش مجازی، آموزشهای مقدماتی ارائه میشود و در بخش حضوری، کتابداران در قالب کارگاههای عملی، گروهی و پروژههای میدانی با طراحی خدمات نوین تمرین خواهند کرد.
وی با اشاره به سرفصلهای آموزشی، اساتید و برنامه زمانی بوتکمپ، افزود: در بخش مجازی، ۲ جلسه آموزشی آنلاین در نظر گرفته شده که شامل مباحثی همچون مبانی تفکر طراحی، شناخت نوجوان و در مرحله حضوری نیز کتابداران با گذراندن کارگاههای تیمسازی، اشتراک تجربه، بخشبندی مشتریان، شناسائی مساله، خلق پرسونا، نقشه سفر مشتری، ایدهپردازی، پروتو تایپ در قالب گروههای کاری به تمرین عملی طراحی خدمات، نمونهسازی، دریافت بازخورد و ارائه پروژههای نهایی خواهند پرداخت.
منوچهری گفت: اساتید دوره نیز از میان متخصصان طراحی خدمت، تسهیلگران تجربه کاربر و کارشناسان حوزه نوجوان انتخاب شدهاند، تا ترکیبی از دانش نظری و مهارتهای کاربردی را به شرکتکنندگان منتقل کنند. برنامه زمانی بوتکمپ هم بهگونهای تنظیم شده که کتابداران، مرحلهبهمرحله از آموزش مفاهیم پایه تا اجرای عملی یک پروژه کامل را تجربه کنند.
معاون برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانههای عمومی کشور در پایان افزود: انتظار ما این است که شرکتکنندگان بتوانند مدلهای نوین خدمات کتابخانهای برای نوجوانان طراحی کنند، شبکهای از کتابداران خلاق و نوآور شکل گیرد و در نهایت، بسته خدماتی متناسب با نیازهای نوجوانان تدوین شود و مهمتر از همه، امیدواریم این فرایند باعث شود تا نوجوانان احساس کنند کتابخانه جایی متعلق به خودشان است.