در هفته دولت 32 طرح اشتغال پنل خورشیدی ویژه مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان عنبرآباد با اعتباری بالغ بر ۴۸میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،امیری رئیس کمیته امداد عنبرآباد با اشاره به جزئیات این پروژه گفت:در این مرحله، ۳۸ پنل خورشیدی به بهرهبرداری رسیده که برای هر واحد بهطور متوسط ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شده است. وی افزود:پیشبینی میشود هر پنل، ماهیانه حدود ۵ میلیون تومان درآمد پایدار برای مددجویان ایجاد کند.
امیری بیان کرد:در مجموع برای اجرای این طرحها، حدود ۴۸میلیارد ریال هزینه شده است و هدف از اجرای آن توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و حرکت بهسوی درآمدزایی پایدار از طریق انرژیهای تجدیدپذیر است.
رئیس کمیته امداد همچنین اعلام کرد:در حال حاضر، ۵۰ پرونده دیگر نیز برای اجرای فاز بعدی آمادهسازی شدهاند و بهزودی شاهد توسعه این طرح در سطح شهرستان خواهیم بود.