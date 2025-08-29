به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،امیری رئیس کمیته امداد عنبرآباد با اشاره به جزئیات این پروژه گفت:در این مرحله، ۳۸ پنل خورشیدی به بهره‌برداری رسیده که برای هر واحد به‌طور متوسط ۱۵۰ میلیون تومان هزینه شده است. وی افزود:پیش‌بینی می‌شود هر پنل، ماهیانه حدود ۵ میلیون تومان درآمد پایدار برای مددجویان ایجاد کند.

امیری بیان کرد:در مجموع برای اجرای این طرح‌ها، حدود ۴۸میلیارد ریال هزینه شده است و هدف از اجرای آن توانمندسازی خانوارهای تحت حمایت و حرکت به‌سوی درآمدزایی پایدار از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر است.

رئیس کمیته امداد همچنین اعلام کرد:در حال حاضر، ۵۰ پرونده دیگر نیز برای اجرای فاز بعدی آماده‌سازی شده‌اند و به‌زودی شاهد توسعه این طرح در سطح شهرستان خواهیم بود.