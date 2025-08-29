پخش زنده
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: توسعه خدمات درمانی، تجهیز بیمارستان و تکمیل بخشهای اورژانس و آیسییو از ضروریات حوزه سلامت در این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محمدرضا ظفرقندی در سفر به قوچان و در حاشیه بازدید از بیمارستان موسیبن جعفر شهرستان قوچان با اشاره به جمعیت تحت پوشش این شهرستان گفت: شهرستان قوچان با توجه به جمعیت ثابت حدود ۲۰۰ هزار نفری و پوشش جمعیتی بیش از ۳۰۰ هزار نفر با احتساب شهرهای اطراف و مسافران عبوری، نیازمند توسعه خدمات درمانی و تجهیز مراکز بهداشتی است.
او افزود: یکی از مهمترین نیازهای این منطقه، تأمین دستگاه «امارآی» و توسعه بخشهای اورژانس و آیسییو است که هماهنگیها و برنامهریزیهای لازم در این زمینه در حال انجام است.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: منابع مالی این طرح ها از محل اعتبارات وزارت بهداشت و همچنین کمک خیران سلامت تأمین خواهد شد تا بتوانیم در کوتاهترین زمان این کمبودها را برطرف کنیم.
ظفرقندی ادامه داد: در خصوص طرح نیمه تمام درمانگاه خدمات سرپایی بیمارستان که هماکنون ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، مقرر شد گزارشی از سوی مسئولان بیمارستان ارائه شود تا بخشی از اعتبار مورد نیاز از محل بودجه «جوانی جمعیت» تخصیص یابد.
او تأکید کرد: هدف اصلی این بازدیدها شناسایی و رفع کمبودهاست تا مردم قوچان هرچه سریعتر از خدمات درمانی مناسب برخوردار شوند و محرومیتهای موجود در این حوزه کاهش یابد.