جزئیات مراسم بزرگداشت شهدای دولت در لرستان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان لرستان جزئیات مراسم هشتم شهریور و گرامیداشت شهیدان رجایی و باهنر در شهرهای استان را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی لرستان در اطلاعیهای جدول زمانبندی مراسم گرامیداشت هشتم شهریور سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر در شهرهای استان لرستان را به شرح زیر اعلام کرد.
شهرستان خرم آباد شنبه، ۸ تیر ساعت ۱۰ صبح حوزه علمیه کمالیه
شهرستان بروجرد جمعه، ۷ تیر ساعت ۱۱:۳۰ مصلی نمازجمعه
شهرستان دورود جمعه، ۷ شهریور ساعت ۱۱ صبح مصلای نمازجمعه
شهرستان الیگودرز شنبه، ۸ شهریور ساعت ۱۲ ظهر مصلای نمازجمعه
شهرستان ازنا شنبه، ۸ شهریور ساعت ۱۰ صبح مصلای امام جعفرصادق (ع)
شهرستان کوهدشت جمعه، ۷ شهریور ساعت ۱۱ صبح مسجد صاحبالزمان (عج)
شهرستان سلسله جمعه، ۷ شهریور ساعت ۱۱ صبح مصلی نمازجمعه
شهرستان دلفان شنبه، ۸ شهریور ساعت ۹ صبح مسجد امام خمینی (ره)
رومشکان یکشنبه، ۹ شهریور ساعت ۱۰ صبح مسجد امیرالمؤمنین (ع)
شهرستان پلدختر جمعه، ۷ شهریور ساعت ۱۱ صبح مصلی نمازجمعه
شهرستان چگنی جمعه، ۷ شهریور ساعت ۱۱ مصلی نمازجمعه
شهرستان معمولان جمعه، ۷ شهریور ساعت ۱۱ صبح مسجد المهدی (عج)