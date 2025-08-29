پخش زنده
تقریظی دیگر از رهبر انقلاب این بار بر کتاب «پاسیاد پسرخاک» امروز در قزوین رونمایی میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما این رونمایی در بیستمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با عنوان رویداد ملی «آزادگان ایران» برگزار می شود .
مراسمی که با هدف گرامیداشت یاد و راه آزادگان سرافراز و بهویژه بزرگداشت سید آزادگان، سیدعلیاکبر ابوترابیفرد، برپاخواهدشد.
این رویداد همچنین ، فرصتی برای بازخوانی بخشهایی کمتر روایتشده از تاریخ انقلاب اسلامی و تبیین ابعاد مکتب امام خمینی (ره) و شاگردان برجسته اوست.
کتاب «پاسیاد پسر خاک»زندگی و مبارزات مرحوم ابوترابی را به تصویر کشیده است .
این کتاب به قلم محمد قبادی و کاری از انتشارات سوره مهر است.