به مناسبت هفته دولت مدرسه دوکلاسه برکت و ساختمان جدید دهیاری در روستای برج افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نشست شورای اداری شهرستان شازند بر برنامه ریزی برای افتتاح طرحهای هفته دولت تاکید شد.
به مناسبت هفته دولت، یک واحد استخر پرورش ماهیان سردابی در روستای امامزاده عباس بخش میلاجرد به بهره برداری رسید.
همزمان با هفته دولت جمعی از مسئولان شهرستان تفرش/ با حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.
همچنین جمعی از مسئولان با خانواده خانواده شهید ابوالفضل شاه حسینی و جانبازمحمد نیک محمدی و قشقایی دیدار و گفتوگو کردند.
به مناسبت هفته دولت جمعی از مسئولین شهرستان شازند با حضور در روستای برج، ضمن گلباران و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا و دیدار با خانواده معزز شهید والامقام «ابوالفضل شفیعی»، چندین پروژه عمرانی و آموزشی از جمله مدرسه دوکلاسه برکت و ساختمان جدید دهیاری این روستا را افتتاح کردند.
آیین تکریم و معارفه مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تفرش برگزار شد.
در این مراسم از زحمات حجت الاسلام باقرزاده تجلیل و حجت الاسلام حسینی مطلق به عنوان مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تفرش منصوب شد.
و رزمایش سراسری پایگاههای مقاومت بسیج، باهدف حفظ و ارتقاء امنیت همزمان با سراسر در شهرستان محلات برگزار شد.