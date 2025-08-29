پخش زنده
استاندار خراسان رضوی گفت: استفاده از ظرفیتهای استان در حوزه کشاورزی و انرژیهای نو، به همراه همگرایی و هماهنگی دستگاهها، میتواند مسیر توسعه استان را شتاب بخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی در نشست بررسی مسائل توسعهای استان گفت: خراسان رضوی در حوزه کشاورزی و انرژیهای نو دارای ظرفیتهای کمنظیری است و لازم است از این فرصتها برای ارتقای شاخصهای اقتصادی استان و کشور استفاده شود.
او با بیان اینکه عرضه و تقاضا در برخی بخشها دچار ناترازی است، گفت:نمیتوان شرایط کنونی را با تعلل پشت سر گذاشت، بلکه باید با تصمیمهای علمی، قاطع و مبتنی بر کارشناسی، گامهای اساسی در مسیر توسعه برداشت.
استاندار خراسان رضوی افزود: یکی از مهمترین اولویتها در شرایط فعلی، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است، زیرا که قطعیهای برق و محدودیتهای انرژی دیگر برای مردم و واحدهای تولیدی قابل پذیرش نیست و باید با سرعت بیشتری طرح های انرژی نو در استان اجرا شود.
مظفری با اشاره به همگرایی نمایندگان و مدیران استان گفت: خوشبختانه هماهنگی و همدلی خوبی میان نمایندگان استان و حتی نمایندگان خراسانی مقیم سایر استانها وجود دارد و این ظرفیت ارزشمند باید در خدمت توسعه استان قرار گیرد.
او افزود: با وحدت، تلاش جمعی و همدلی همه دستگاهها میتوان بر مشکلات موجود غلبه کرد و مسیر پیشرفت و توسعه خراسان رضوی را با قدرت بیشتری دنبال کرد.