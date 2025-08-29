پخش زنده
امروز: -
رزمایش ایران عاشورایی با حضور گروههای جهادی و تخصصی بسیج اقشار و متخصصین سپاه الغدیر استان یزد در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول بسیج اقشار سپاه الغدیر استان یزد گفت: گروههای جهادی اقشار مختلف بسیج به صورت نمادین غرفههایی را تشکیل دادند تا فعالیت گروههایی که در محلات مختلف نقش آفرینی میکنند را در معرض نمایش بگذارند.
سرهنگ محدث افزود: ۲۰ قشر در بسیج فعال هستند که در این رزمایش خدماتی در راستای امید آفرینی، ایجاد همدلی در محلات و تقویت انسجام اجتماعی انجام میدهند.
وی عنوان کرد: توزیع بستههای معیشتی و اهدای کمک هزینه جهیزیه نیز در قالب این برنامه جهادی صورت میگیرد.
اقشار مختلف بسیج مانند بسیج جامعه پزشکی، بسیح حقوقدانان، بسیج جامعه کشاورزی و و بسیج جامعه کارگری در این حوزه فعالیت دارند.