ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به دنبال جذب حدود ۵۰ همت سرمایه بخش خصوصی در حوزه اکتشافات معدنی است.

به گزارش خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما، ایران با دارابودن بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، سهمی کمتر از یک درصد از استخراج این مواد را به خود اختصاص داده است.

سرمایه گذاری کم در مراحل شناسایی و اکتشاف مواد معدنی از عوامل این عقب ماندگی است.

برنامه هفتم پیشرفت به وزارت صمت مجوز داده تا از ظرفیت‌های مالی و فنی بخش خصوصی برای جبران این عقب ماندگی‌ها استفاده کند.

خبرنگار: علی اصغر آمره