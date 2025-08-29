پخش زنده
ایمیدرو و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به دنبال جذب حدود ۵۰ همت سرمایه بخش خصوصی در حوزه اکتشافات معدنی است.
به گزارش خبرنگار تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما، ایران با دارابودن بیش از ۷ درصد ذخایر معدنی جهان، سهمی کمتر از یک درصد از استخراج این مواد را به خود اختصاص داده است.
سرمایه گذاری کم در مراحل شناسایی و اکتشاف مواد معدنی از عوامل این عقب ماندگی است.
برنامه هفتم پیشرفت به وزارت صمت مجوز داده تا از ظرفیتهای مالی و فنی بخش خصوصی برای جبران این عقب ماندگیها استفاده کند.
خبرنگار: علی اصغر آمره