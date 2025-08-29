پخش زنده
۱۲ طرح آب و خاک با اعتبار ۴۷۰ میلیارد ریال درشهرستان اردل چهارمحال و بختیاری افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: همزمان با هفته دولت طرحهای مختلف بخش کشاورزی با اعتباری افزون بر ۹۰۰ میلیارد ریال در شهرستان اردل به بهرهبرداری رسید.
حسین بهرامی افزود: شیلات، گلخانه و دامپروری از جمله این طرحها بود.
شهرستان اردل در فاصله ۷۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.