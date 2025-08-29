شهید احسان قد بیگی از افتخارات استان مرکزی است که در پیشرفت صنعت دفاعی کشور سهیم است.

سال ۸۹ با پیشنهاد وزیر دفاع و موافقت فرمانده کل قوا، ۳۱ مرداد به نام روز صنعت دفاعی نامگذاری شد.

صنعت دفاعی کشور نقش بسزایی در رشد و تعالی جمهوری اسلامی ایران و خلق قدرت بازدارندگی در شرایط تهدید را دارد و در این راه شهدای بسیاری را تقدیم نظام انقلاب اسلامی کرده است.

شهید احسان قد بیگی یکی از شهدای صنعت دفاعی کشور و استان مرکزیست که چهارم خرداد ۱۴۰۱ در یکی از واحد‌های تحقیقاتی وزارت دفاع به فیض شهادت نائل شد.