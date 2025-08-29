به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آغاز فصل جدید لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور، تیم‌های نساجی مازندران و پالایش نفت بندرعباس در ورزشگاه شهید وطنی قائم‌شهر به مصاف یکدیگر رفتند. این دیدار که با حضور بیش از ۵ هزار تماشاگر برگزار شد، در پایان ۹۰ دقیقه و وقت‌های اضافه با تساوی بدون گل خاتمه یافت و هر دو تیم به یک امتیاز رضایت دادند.

نیمه نخست با بازی محتاطانه و تمرکز در میانه میدان آغاز شد. نساجی با حمایت هواداران خود نبض بازی را در اختیار گرفت و در دقیقه ۱۹ توسط پوریا رضازاده تا آستانه گلزنی پیش رفت، اما واکنش بلال میرزا علی، دروازه‌بان نفت بندرعباس، مانع از ثبت گل شد.

در ادامه، شاگردان فراز کمالوند در دو صحنه مشکوک در محوطه جریمه حریف، اعتقاد به پنالتی داشتند که داور مسابقه، رسول اولیایی، تصمیم به ادامه بازی گرفت. در سوی مقابل، تیم پالایش نفت نیز با هدایت ابراهیم صادقی در چند موقعیت خطرناک ظاهر شد، اما دروازه‌بان نساجی با واکنش‌های مناسب مانع از گلزنی میهمان شد.

نیمه دوم با حملات بیشتر نساجی آغاز شد. این تیم با اجرای کارهای ترکیبی، چندین موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کرد، اما ایمان صادقی، دروازه‌بان پالایش نفت، با جاگیری مناسب و واکنش‌های مؤثر، دروازه خود را بسته نگه داشت.

در نهایت، تلاش دو تیم برای کسب سه امتیاز نتیجه‌ای نداشت و بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

شیرزاد ادهمی گزارش می دهد