پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته دولت ازطرح های حوزه راه سبزوار بهره برداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای سبزوار گفت: ۶ طرح با اعتباری بالغ بر ۱۰۶ میلیارد تومان در حوزههای ساخت و آسفالت راه روستایی، اجرای روکش آسفالت، مرمت پل و ایمن سازی و اصلاح شیب شیروانی جادهها افتتاح شد.
همچنین از طرحهای بنیاد مسکن سبزوار از جمله اجرای طرح هادی روستای درقدم و آسفالت معابر روستای ملوند بخش روداب بهره برداری شد.
این طرحها شامل آسفالت جدول کانیو، زیرسازی، آسفالت و سنگ فرش در روستای درقدم و آسفالت معابر روستای ملوند بود که با اعتبار ۵ میلیارد و پانصد میلیون تومان اجرا شده است.