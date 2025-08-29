امروز در ارتفاعات استان در ساعات بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر و وقوع رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق دریایی تداوم افزایش باد پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز با افزایش باد شرقی - جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس در ساعات صبح تا ظهر متلاطم خواهد بود. بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز در محدوده ۱۲۰ سانتی متر پیش بینی می‌شود. توصیه می‌شود، شناور‌های سبک و صیادی از تردد کنند.

مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با وقوع رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ، تندباد و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود. در برخی نقاط ساحلی استان و مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست. توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات اجتناب شود.

وی گفت: به لحاظ دمایی، طی امروز و فردا در برخی مناطق استان افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.