فناوران یکی از استارتآپها با بهرهگیری از الکترولیتهای جامد پلیمری حاوی نانوساختارهای فلز-آلی، راهکاری نوآورانه برای غلبه بر محدودیتهای باتریهای متداول یون لیتیوم ارائه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،.این نوآوری میتواند آینده خودروهای برقی و دستگاههای قابل حمل را تحت تاثیر قرار دهد.
این استارتآپ، موفق به تولید سلولهای سکهای آزمایشی شد که نشان دادند قابلیت رسانایی یونی بالاتر از ۳-۱۰ سیمنس بر سانتیمتر را دارند. چنین سطحی از هدایت یونی، زمینهساز تولید باتریهایی است که هم از نظر ایمنی و هم از نظر توان شارژ، بالاتر از نسل موجود خواهند بود. به بیان دیگر، فناوری پیشنهادی این فناوران میتواند ظرفیت باتریها را تا دو برابر افزایش داده و زمان شارژ را به کمتر از ۱۵ دقیقه کاهش دهد؛ مزیتی که تحقق آن در صنعت خودروهای برقی اهمیت زیادی دارد.
موفقیتهای این استارتآپ در مرحله نمونهسازی اولیه ممکن شد و برای توسعه صنعتی و مقیاسپذیری این فناوری، نیازمند سرمایهگذاری بیشتر است و این تیم بهطور دقیق مسیر رشد فناوری و تجاریسازی را ترسیم کرده و به دنبال جذب شریک تجاری با سرمایهگذاران داخلی و خارجی هستند.
از مهمترین برنامههای فعلی آنها میتوان به تکمیل فناوری و ثبت بینالمللی اختراع (PCT) اشاره کرد. همچنین این استارتآپ مذاکراتی را با سرمایهگذاران خارجی آغاز کرده و در کنار آن، فروش دانش فنی خود را نیز در دستور کار قرار داده است. چنین رویکردی نشان میدهد که این فناوران علاوه بر توسعه محصول، بهدنبال ایجاد جایگاه علمی و اقتصادی پایدار در عرصه جهانی فناوریهای نوین باتری است.
تیم اجرایی این استارتآپ متشکل نرگس نوبخت بهعنوان مدیر فنی و اجرایی پروژه و سید حامد ابوطالبی بهعنوان همکار کلیدی است و آنها در چشمانداز خود دستیابی به باتریهایی را دنبال میکنند که نهتنها کارایی و ظرفیت بیشتری داشته باشند، بلکه از منظر ایمنی نیز مطمئنتر باشند.