خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ سردار «جمال سلمانی» فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: این طرح با رویکرد شهری عاری از معتادان متجاهر و خرده فروشان مواد مخدر و به منظور ارتقاء امنیت اجتماعی شهروندان به مرحله اجرا درآمد.

وی اضافه کرد: بیستمین طرح آرامش در شهر به صورت همزمان درسطح استان با اولویت برخورد با فروشندگان مواد مخدر و جمع آوری معتادان متجاهر به مرحله اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اشاره به کشف ۱۱ کیلوگرم انواع مواد مخدر، تصریح کرد: باتلاش ماموران انتظامی دراجرای این طرح ۱۹۲ نفر از معتادان متجاهر و فروشندگان مواد مخدر جمع آوری و دستگیر، تعداد ۸ دستگاه خودرو توقیف و ۳ هزار ۶۴۵ حبه انواع قرص مخدر و روان گردان کشف و ضبط شد.