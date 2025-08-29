به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو هیأت‌رئیسه فدراسیون ورزش‌های آبی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ شناگر از ۱۵ استان در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند گفت: این مسابقات در ۲ منطقه شمال و جنوب کشور برگزار شد که تهران میزبان استان‌های شمال و اصفهان میزبان استان‌های جنوب بود.

پیمان گرامی افزود: برترین‌های این مسابقات در ۲ منطقه شمال و جنوب در رقابت‌های جام آزادی و انتخابی تیم ملی شرکت می‌کنند.

وی گفت: این رقابت‌ها فرصتی هم بود تا برای نخستین بار در رشته شنا با کمک هوش مصنوعی وضعیت بدنی و فنی شناگران سنجیده شود و اطلاعات آن برای بهبود وضعیت فنی و رکوردی شناگران در اختیار مربیان تیم‌ها قرار داده شود.

در این مسابقات تیم‌های اریس، اسپادانا و آینده‌سازان هر سه از اصفهان عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.