مسابقات شنای مسافت کوتاه جام زندهرود در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو هیأترئیسه فدراسیون ورزشهای آبی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ شناگر از ۱۵ استان در این رقابتها شرکت کرده بودند گفت: این مسابقات در ۲ منطقه شمال و جنوب کشور برگزار شد که تهران میزبان استانهای شمال و اصفهان میزبان استانهای جنوب بود.
پیمان گرامی افزود: برترینهای این مسابقات در ۲ منطقه شمال و جنوب در رقابتهای جام آزادی و انتخابی تیم ملی شرکت میکنند.
وی گفت: این رقابتها فرصتی هم بود تا برای نخستین بار در رشته شنا با کمک هوش مصنوعی وضعیت بدنی و فنی شناگران سنجیده شود و اطلاعات آن برای بهبود وضعیت فنی و رکوردی شناگران در اختیار مربیان تیمها قرار داده شود.
در این مسابقات تیمهای اریس، اسپادانا و آیندهسازان هر سه از اصفهان عناوین نخست تا سوم را کسب کردند.