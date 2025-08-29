به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب مقیمی فرماندار گچساران مهمترین این طرح‌ها را کلنگ زنی آغاز مجدد ساخت تونل دیل عنوان کرد و گفت: این تونل در سال‌های اخیر تعطیل شده بود که با پیگیری‌های انجام شده مجدد فعال شده است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ساخت محور گچساران-چرام را از دیگر طرح‌های کلنگ زنی بیان کرد و گفت: این طرح با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان ساخته می‌شود.

یدااله زحمانی اظهار کرد: ارتقای ایمنی تردد اهالی دهستان بویراحمد گرمسیر و تکمیل کریدور شمال به جنوب کشور است.

وی افزود: با بهره برداری از این مسیر دسترسی استان‌های مرکزی و غربی کشور به بنادر و استان‌های جنوبی تسهیل می‌یابد.