همزمان با هفته دولت، افتتاح و کلنگ زنی ۹۵ طرح با اعتبار ۲ هزار میلیارد تومان در گچساران با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ایوب مقیمی فرماندار گچساران مهمترین این طرحها را کلنگ زنی آغاز مجدد ساخت تونل دیل عنوان کرد و گفت: این تونل در سالهای اخیر تعطیل شده بود که با پیگیریهای انجام شده مجدد فعال شده است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ساخت محور گچساران-چرام را از دیگر طرحهای کلنگ زنی بیان کرد و گفت: این طرح با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان ساخته میشود.
یدااله زحمانی اظهار کرد: ارتقای ایمنی تردد اهالی دهستان بویراحمد گرمسیر و تکمیل کریدور شمال به جنوب کشور است.
وی افزود: با بهره برداری از این مسیر دسترسی استانهای مرکزی و غربی کشور به بنادر و استانهای جنوبی تسهیل مییابد.