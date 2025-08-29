مردم قدر شناس تکاب با اجتماع در یادمان شهید غلامحسین نسرین پور در مایین بلاغ یاد و خاطره فرمانده شهید و ۴۵۳ شهید سر افراز این شهرستان را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ با حضور جمعی از مردم تکاب یادواره شهید غلامحسین نسرین پور و ۴۵۳ شهید شهرستان تکاب در یادمان شهید نسرین پور در منطقه عملیاتی عاشورای یک واقع در مایین بلاغ برگزار شد.

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در این یاد واره گفت: نتیجه و ثمره خون شهدا امنیت و آسایش امروزین ماست و جامعه امنیت و آسایش خود را مرهون مجاهدت این بزرگ مردان است.

کرامتی افزود: شهید غلامحسین نسرین پور در سال ۱۳۶۷ فرمانده سپاه تکاب بود و با شجاعت در برابر ضد انقلاب داخلی جنگید.

وی گفت: شهید غلامحسین نسرین پور درجریان عملیات عاشورای یک به شهادت رسیده وطی این عملیات منطقه تکاب از وجود اشرار و گروهک‌های ضد انقلا‌ب پاکسازی و مبادی تردد منطقه بازگشایی شده است.

شهید غلامحسین نسرین پور در ششم اردیبهشت ۱۳۳۴ در ری چشم به جهان گشود و در تاریخ هشتم شهریور ۱۳۶۷ در منطقه مایین بلاغ در عملیات عاشورای یک به فیض شهادت نائل شد.