کارشناس هواشناسی مازندران از پایداری جو استان از شنبه تا دوشنبه و تداوم هوای گرم تا نیمه هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس هواشناسی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته جویبار با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین و بلده با ۱۲ درجه خنکترین نقطه استان گزارش شد.
حمیدی اظهار کرد: در ۲۴ ساعت گذشته در برخی نقاط استان بارش پراکنده داشتیم و بیشترین بارندگی از جوربند نور با ۱۱ میلیمتر گزارش شد.
وی افزود: امروز جمعه، آسمان استان صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود که گاهی با افزایش ابر، وزش باد، رگبار و رعد و برق پراکنده بویژه در نیمه غربی و دامنهها همراه خواهد بود.
کارشناس هواشناسی خاطرنشان کرد: از روز شنبه تا دوشنبه جو استان پایدار و با افزایش نسبی و تدریجی دما همراه است؛ البته در ارتفاعات نیمه غربی طی ساعات بعدازظهر و شب افزایش ابر و بارشهای پراکنده دور از انتظار نیست.
حمیدی ادامه داد: روزهای سهشنبه و چهارشنبه هفته آینده نیز تداوم هوای گرم در استان پیشبینی میشود و همچنان احتمال رشد ابر و رگبار پراکنده در ارتفاعات غربی وجود دارد.
وی درباره وضعیت دریای خزر گفت: امروز دریا نسبتا مواج است و برای شنا و گردشگری مناسب نیست اما صید و صیادی با رعایت احتیاط بلامانع است.