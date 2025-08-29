همزمان با هفته دولت ۱۲ طرح عمرانی، کشاورزی و صنعتی با اعتبار ۱۲۸ میلیارد تومان در شهرستان خاتم افتتاح شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با هفته دولت چهار طرح گلخانه‌ای با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان پنج طرح صنعتی با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان و یک نیروگاه پنل خورشیدی با اعتبار ۳۶ میلیارد تومان و ۱۲ واحد مسکونی با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در شهرستان خاتم به بهره برداری رسید.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در حاشیه افتتاح این طرح‌ها با تأکید بر رویکرد عدالت‌محوری استاندار یزد بیان کرد: شهرستان خاتم با وجود ظرفیت‌های ارزشمند در برخی حوزه‌ها دچار کم‌توجهی شده بود و ما تلاش داریم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، خیرین و منابع استانی و ملی، پروژه‌های زیرساختی و اولویت‌دار را به سرانجام برسانیم.

دهستانی گفت: یکی از مطالبات به‌حق مردم خاتم موضوع زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی است خوشبختانه طرح توسعه بیمارستان خاتم ظرف دو هفته آینده به بهره‌برداری خواهد رسید و بخشی از نیاز‌های مردم در این حوزه را پوشش خواهد داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد افزود: در حوزه راه‌سازی پروژه جاده هرات–هرابزجان از وضعیت بلاتکلیف خارج و بخشی از اعتبارات آن تأمین شده است که با زمان‌بندی مشخص به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در خاتم اشاره کرد و گفت: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی و پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری، تصمیمات خوبی گرفته شد، اما برای اجرای کامل نیازمند هماهنگی در سطح استان و کشور هستیم تا روند اشتغال و سرمایه‌گذاری در شهرستان سرعت گیرد.

دهستانی در پایان با اشاره به پروژه پتروشیمی خاتم گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته، موضوع زمین و مجوز خوراک این طرح در حال نهایی شدن است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه مهم باشیم.