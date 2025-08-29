همزمان با هفته دولت، ۷ طرح عمرانی و خدماتی در بخش رخ تربت حیدریه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،بخشدار جلگه رخ گفت: بخشی از طرح های مورد بهره برداری در جلگه رخ شامل پارک کودک در روستای شور حصار، زیر سازی و آسفالت معابر روستا‌های سربالا و احمد آباد خزاعی، با متراژ بیش از ۲۹ هزار مترمربع است.

شیبانی افزود: بهره برداری و رونمایی از ۸ دستگاه ماشین آلات عمرانی به مجموعه شهرداری، توسعه ساختمان شهرداری، کلنگ زنی ساخت مدرسه ۶ کلاسه، آغاز عملیات اجرایی فاز دوم شبکه جمع آوری فاضلاب نسر به طول ۵ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان بخش دیگری از طرح های بهره برداری شده است.

وی گفت: در مجموع برای اجرای این طرح ها و خربد خودرو‌های شهرداری بالغ بر ۳۷میلیاردتومان از محل اعتبارات دولتی، دهیاری‌ها و خودیاری‌های مردمی تأمین و هزینه شده است.