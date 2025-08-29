به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۰۷ و کیفیت هوا در وضع نا سالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

در این شرایط به کودکان و سالمندان توصیه می‌شود از فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۱۳۸ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت.

از ابتدای سال جاری تاکنون میانگین کیفیت هوای تهران شش روز پاک، ۹۱ روز قابل قبول، ۵۴ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، هفت روز ناسالم، یک روز بسیار ناسالم و دو روز خطرناک بوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیم بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.