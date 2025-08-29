وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و استاندار آذربایجان‌غربی با خانواده معزز سردار شهید جواد نارنجی دیدار و از صبر و ایثار آنها تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی با خانواده معزز سردار شهید جواد نارنجی دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این دیدار ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران، بر ضرورت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کرده و گفت: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدایی همچون سردار نارنجی است.

استاندار آذربایجان‌غربی نیز ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این سردار شهید، خدمت به خانواده‌های شهدا و ایثارگران را وظیفه مسئولان دانسته و افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدا و انتقال ارزش‌های آنان به نسل‌های آینده، ضامن پایداری انقلاب اسلامی است.