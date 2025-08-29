به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ طبق آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان تا اواسط وقت امروز (بویژه طی صبحگاه و شامگاه) افزایش رطوبت و شرجی هوا و مه رقیق در سواحل، نیمه جنوبی، مرکزی و تا حدودی بخش‌های شمالی استان تداوم خواهد داشت.

سپس با شدت کمتر از شنبه تا دوشنبه (طی ساعاتی از صبحگاه و شامگاه) فقط سواحل و مناطق جنوب شرقی همچنان متاثر از رطوبت و شرجی هوا خواهند بود.

همچنین از اواسط وقت جمعه تا اواسط وقت شنبه سرعت وزش باد‌ها در بخش‌های غربی و جنوبی غربی در حد متوسط خواهد بود. شمال خلیج فارس نیز در این مدت نسبتاً مواج است.

در شبانه روز گذشته اهواز با دمای ۴۷.۳ درجه و دزپارت با دمای ۲۰.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.