همزمان با هفته دولت، سالن ورزشی روستای کلاگرمحله قائم‌شهر با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آیینی به مناسبت هفته دولت، سالن ورزشی روستای کلاگر محله قائم‌شهر با حضور سیدمناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، تولایی معاون استاندار، حسین بریمانی مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، کشوری و عباسی نمایندگان مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی و قربانی فرماندار شهرستان، به بهره‌برداری رسید.

این سالن ورزشی در زمینی به مساحت ۹۵۰ متر مربع احداث و با اعتبار ۸ میلیارد تومان از منابع عمرانی تکمیل شده است.

تأکید بر توسعه ورزش سلامت‌محور و قهرمانی در روستاهای مازندران

در این مراسم، سیدمناف هاشمی با ادای احترام به شهدا، ضمن ابراز افتخار به مدال‌آوری جوانان مازندران، گفت: به‌عنوان یک مازندرانی، دغدغه‌مند مطالبات ورزشی مردم این استان هستم و معتقدم با وجود محدودیت‌ها، حق مردم قائم‌شهر است که از زیرساخت‌های مناسب ورزشی برخوردار باشند.

وی با اشاره به اهمیت ورزش در سیاست‌گذاری‌های دولت، تأکید کرد: در حوزه ورزش سلامت‌محور و ورزش قهرمانی باید با تکیه بر طرح آمایش سرزمینی و برنامه‌ریزی دقیق، منابع را هدفمند هزینه کنیم.

هاشمی با انتقاد از بی‌برنامگی در برخی مناطق، اظهار داشت: برای نخستین‌بار در تاریخ ورزش کشور، طرح آمایش سرزمینی در سازمان برنامه و بودجه تصویب شده تا نقشه راه توسعه ورزش در کشور مشخص شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان در پایان با اشاره به استعدادهای ناب ورزشی در مازندران، گفت: این ظرفیت‌ها مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و امیدواریم با پیگیری‌های مستمر مسئولان استانی و ملی، شاهد توسعه زیرساخت‌های ورزشی در این استان باشیم.