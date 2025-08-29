قدردانی فرمانده ارتش لرستان از رویکرد مردمی و مدیریتی استاندار
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در دیدار استاندار به مناسبت هفته دولت گفت: استاندار نماد خدمتگزاری صادقانه و توسعهمحور در استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان در لرستان در دیدار با استاندار لرستان، به مناسبت هفته دولت گفت: خدمات صادقانه، مردمی و خالصانه استاندار و تیم مدیریتی ایشان، لرستان را در مسیر توسعه، رضایتمندی و همدلی میان مردم و مسئولان قرار داده است.
امیر سرتیپ دوم ستاد بختیار کرمی نیا با اشاره به حضور میدانی و ارتباط نزدیک استاندار با مردم، افزود: استاندار محترم با اخلاص و صداقت در کنار مردم هستند و تلاشهای بیوقفه ایشان در مسیر خدمتگزاری، مورد تقدیر ریاست محترم جمهوری نیز قرار گرفته است.
فرمانده ارتش لرستان با تأکید بر نقشآفرینی استاندار در تقویت همدلی، خاطرنشان کرد: امروز شاهد انسجام و همافزایی دولت، مردم و نیروهای مسلح هستیم و مدیریت جهادی استاندار لرستان نقطه قوت بزرگی برای ایجاد دلگرمی در جامعه و نیروهای مسلح بوده است.
فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۸۴ پیاده لرستان تصریح کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته با اقتدار و تمام توان در کنار سایر نیروهای مسلح و در خدمت نظام و ملت ایران است و در مسیر پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور لحظهای از تلاش دست برنخواهد داشت.