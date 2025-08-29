به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید عبدالخالق آرامش دوست افزود: ۸۰ درصد اعتبار طرح‌ها از طریق جذب منابع بانک‌های عامل در قالب تسهیلات اشتغال زایی جزو ۳ و ۴ تبصره ۲ و ۲۰ درصد از طریق منابع صندوق اشتغال امداد جهت اجرای این طرح‌ها هزینه شد.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های کمیته امداد زمینه اشتغال بیش از ۶۰۰ نفر از مددجویان طی یک سال را فراهم آورده است، این طرح‌ها را شامل پنل خورشیدی، دامپروری، صنفی و صنعتی اعلام کرد.

مدیر کمیته امداد کهگیلویه گفت: اجرای طرح‌ها به گونه‌ای است که پس از یک دوره زمانی مشخص خانواده بتواند توانایی اداره زندگی خود از محل راه اندازی کسب و کار را فراهم نماید.

آرامش دوست تعامل و همکاری بانک‌های عامل در سطح شهرستان در تسریع فرآیند اجرایی طرح‌های مذکور و تحقق اهداف کمیته امداد برای توانمندسازی جامعه هدف را مهم خواند.

وی گفت: کمیته امداد امام خمینی (ه) دهدشت پنج هزار و ۷۵۰ خانوار با جمعیتی بیش از ۱۴۳۰۰ خانوار را تحت پوشش دارد.

مدیر کمیته امداد کهگیلویه افزود: کمیته امداد در سرفصل‌های مختلف اشتغال، فرهنگی، معیشتی، مسکن و درمان به جامعه هدف خدمات ارائه می‌دهد.