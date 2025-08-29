پخش زنده
همزمان با هفته دولت، بیماران نیازمند در روستای کافتر بخش مرکزی اقلید از خدمات رایگان سلامت بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رییس شعبه جمعیت هلال احمر اقلید گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دولت، کاروان سلامت این جمعیت با همکاری شبکه بهداشت و درمان این شهرستان به بیش از ۵۰ نفر از اهالی روستای کافتر از توابع بخش مرکزی به مدت یک روز خدمات رایگان ارائه دادند.
هادی مهندسی افزود: ارائه دارو به بیماران نیازمند به ارزش ۶۰۰ میلیون ریال، تست فشارخون از ۷۰ بیمار، خدمات آموزشی در حوزه سلامت زنان، امداد و کمکهای اولیه به اهالی روستا از جمله خدماتی بود که اهالی این روستا از آن بهرهمند شدند.
وی بیان کرد: این طرح با هدف ارتقای سطح سلامت عمومی، پیشگیری از بیماریها و خدمت رسانی به اقشار نیازمند اجرا شد.
شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.