وزیر جهاد کشاورزی در بازدید از ایستگاه تحقیقات شوری آققلا ، بر اهمیت پرورش گیاهان مقاوم به شوری و کمآببر تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، غلامرضا نوری قزلجه در دومین روز سفر به گلستان و در راستای حمایت از کشاورزان استان و مقابله با چالشهای شوری خاک، از اجرای طرح شورزایی گلستان در ایستگاه تحقیقات شوری شهرستان آققلا دیدن کرد.
طرح شورزایی گلستان که در ایستگاه تحقیقات شوری آققلا اجرا میشود، بر پرورش گیاهانی مانند سالیکورنیا (معروف به طلای سبز شورهزارها) تمرکز دارد.
تحقیقات جهاد کشاورزی گلستان از سالها پیش بر کشت آزمایشی سالیکورنیا در مناطقی مانند گمیشان و بندرترکمن متمرکز بوده و امسال در پنج هکتار زمین شور، با هدف تولید بذر باکیفیت و ارزیابی گسترش زراعت، اجرا شده است.
سفر دکتر نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی به استان گلستان با هدف بررسی دقیق وضعیت کشاورزی و دیدار با کشاورزان و دستاندرکاران این حوزه در استان برنامهریزی شده است.