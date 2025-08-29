به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز آذربایجان غربی با اشاره به اینکه بعلت کم بودن بارش سالیانه منطقه با کمی آبی مواجه است افزود: مقوله آب شرب با یک سری چالش‌ها روبروست که در جلسه ای مطرح و مقرر شد با تامین اعتبارات لازمه با حفر دو حلقه چاه در شهرستان‌های نقده و اشنویه مشکل آب شرب تا حدودی حل شود، همچنین برای تامین آب چاه‌ها مقرر شد از سد چپر آباد مقداری آب رها سازی شود تا از طریق سفره‌های زیر زمینی به چاه‌ها برسد البته این اقدام نباید تغییرمحسوسی در میزان آب گدار چای ایجاد کند.

حسین مجیدی با اشاره به مشکلات پیش رو در کمربندی شهرنقده تصریح کرد: کمربندی یکی از مطالبات به حق مردم است که برای رفع مشکلات آن باید صاحبان اموال، مالکین و معارضین شناسایی و در جلسه‌ای با حضور مسئواین شهرستانی برای تعیین نرخ مرضی الطرفین توافق حاصل شود.

کمربندی نقده در طرح تفضیلی ۴۰ متر تعریف شده است که کشش مدیریت حجم ترافیک موجود را ندارد و باید به ۶۰ متری اصلاح شود.

در این دیدار ضمن بازدید ازطرح توسعه فضای فرهنگی، تربیتی، خوابگاهی با ارفاقات قانونی ۵ زندانی آزاد شد.