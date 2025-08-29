کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز با افزایش باد شرقی، جنوب شرقی در دریای عمان، تنگه هرمز و شرق خلیج فارس، دریا تا ظهر متلاطم خواهد بود.

تلاطم دریا تا ظهر امروز در تنگه هرمز، دریای عمان و شرق خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز در ارتفاعات استان در بعدازظهر و اوایل شب رشد ابر و وقوع رگبار باران و رعدوبرق و در مناطق دریایی تداوم افزایش باد پیش بینی می‌شود.

او افزود: بیشینه سرعت باد گاهی تا ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا نیز در محدوده یک متر و بیست سانتی متر پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد خاطرنشان کرد: بعدازظهر امروز خلیج فارس با افزایش باد‌های غربی متلاطم خواهد شد و توصیه می‌شود، احتیاط‌های لازم در تردد‌های دریایی انجام شود.

او افزود: بعدازظهر و شب در ارتفاعات استان، رشد ابر همراه با وقوع رگبار باران و رعد و برق و احتمال تگرگ، تندباد و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد گفت: در برخی نقاط ساحلی استان و مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

او افزود: توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

حمزه نژاد گفت: از لحاظ دمایی، امروز و فردا در برخی مناطق استان افزایش ۱ تا ۳ درجه‌ای دمای بیشینه مورد انتظار است.