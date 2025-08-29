به مناسبت هفته دولت، طرح گازرسانی به دو روستای جاندار و شیوه در بخش کوهسار شهرستان سلماس مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ جانزاده رئیس اداره گاز سلماس، در جریان این مراسم با اشاره به اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح، گفت:اجرای این طرح علاوه بر کاهش وابستگی خانوار‌های روستایی به سوخت‌های سنتی، نقش مهمی در ارتقای سطح رفاه و بهبود کیفیت زندگی ساکنان ایفا می‌کند.

او با تأکید بر ادامه روند توسعه شبکه گاز در منطقه افزود:عملیات گازرسانی به تعدادی دیگر از روستا‌های بخش کوهسار نیز به‌زودی آغاز می‌شود و با تکمیل آنها، درصد بهره‌مندی روستاییان از نعمت گاز طبیعی در این بخش به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت.