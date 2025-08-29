به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان در سفر به شهرستان هرند گفت: آسفالت و جدول گذاری معابر شهری و روستایی، ساختمان دهیاری روستای قلعه عبدالله، ساخت مخزن آب ٧۵٠ متر مکعبی روستای پاجیک آبادو ساخت میدان روستای سیان از جمله طرح‌هایی هستند که به بهره برداری رسیدند.

کوروش خسروی همچنین با بازدید از شهرک‌های صنعتی شهرستان هرندبا اشاره به اینکه توسعه زیرساختها، راهبرد مهم جذب سرمایه‌گذار در شهرک‌ها و نواحی صنعتی است افزود: یکی از این زیر ساخت‌ها توسعه راه و حمل و نقل جاده‌ای برای مبادلات تجاری است که در این شهرستان باید در دستور کار قرار گیرد.

بازدید از مجموعه کارگاهی سبزی خشک کنی روستای شاتور، مراکز آموزشی و شرکت در جلسه شورای اداری شهرستان از دیگر برنامه‌های سفر معاون استاندار بود

شهرستان هرند با دارا بودن دو شهرک صنعتی دولتی و یک شهرک صنعتی خصوصی در شرق اصفهان قرار دارد.