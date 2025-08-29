به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، همزمان با هفته دولت و در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمانیندگی رئیس جمهور به استان کرمان، کارخانه فروکروم شهرستان ارزوئیه با اعتبار ۶۰۰۰ میلیارد ریالی با حضور استاندار کرمان، نماینده مردم بافت، ارزوئیه و رابر و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی به بهره‌برداری رسید.

دکتر صالحی در ادامه به منظور افتتاح دیگر پروژه‌های هفته دولت در استان کرمان، به بافت سفر خواهد کرد.