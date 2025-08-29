به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شهرستان سمیرم دارای ۵۴ نقطه گردشگری طبیعی است که از این تعداد ۹ نقطه دارای مصوبه گردشگری است و زیرساخت‌های گردشگری در این نقاط برای رفاه حال گردشگران مهیا شده است.

مناطق گردشگری سمیرم به‌دلیل دارا بودن آب‌و هوای خنک این روز‌ها میزبان مسافران و گردشگران از استان‌های گرم کشور به ویژه استان‌های جنوبی است.

آبشار سمیرم، چشمه ناز ونک، تفرجگاه امامزاده زید بن علی، بی‌بی سیدان، چشمه بابازرنگ کمه، قلل مرتفع دنا، آب ملخ، پادنا، پارک دریاچه سمیرم، روستای گردشگری سیور و خفر از جمله نقاطی هستند که گردشگران بیشتر از آنها بازدید می‌کنند.

شهرستان سمیرم با شش شهر، چهار بخش و ۱۲۰ روستا و آبادی در فاصله ۱۶۰ کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.