به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو با خبر شبکه یزد با اشاره به بازداشت اخیر مهدیه اسفندیاری، این واقعه را "نمونه‌ای کامل از نادرستی ادعا‌های دولت‌های غربی" خواند.

قنادباشی تأکید کرد: این رویداد، شاهدی بر عدم استقلال دستگاه قضایی در این کشور‌ها و "حرف‌شنوی" آنها از رژیم صهیونیستی است. به گفته وی، دولت‌های غربی در مواجهه با چنین مسائلی، تمامی موازین و ادعا‌های حقوق بشری خود را کنار می‌گذارند.

قنادباشی تصریح کرد که علاوه بر این مورد، نزدیک به چهارصد نفر دیگر نیز در زمینه فعالیت‌های مجازی و سایبری دستگیر شده و در زندان‌های عادی نگهداری می‌شوند. وی روند قضایی در فرانسه را زیر سؤال برد و عنوان کرد که "نه مسئله وکیلی هست، نه اجازه دادند که ملاقاتی صورت بگیرد. "

این کارشناس، رفتار با این بانوی ایرانی در سلول انفرادی را "اثبات‌کننده دروغ بودن همه ادعاها" و نشانه‌ای از "فروپاشی جایگاه غرب" دانست. وی همچنین به نمونه‌های متعددی از خشونت پلیس علیه حامیان فلسطین در خیابان‌های اروپا اشاره کرد.

قنادباشی در پاسخ به این سؤال که واکنش مناسب در برابر این اقدامات "ضد انسانی و ضد حقوقی" فرانسه چیست، "روشنگری" را بهترین راهکار عنوان کرد و گفت: افشاگری و بیان واقعیت‌ها، "اسباب فریب ملت‌ها" را از بین برده و "چهره حقوق بشری" این کشور‌ها را افشا خواهد کرد که در نهایت منجر به "عقب‌نشینی" آنها خواهد شد.

وی در پایان به نفوذ اقتصادی فرانسه در بیش از هفتاد کشور آفریقایی و دیگر نقاط جهان اشاره کرد و گفت که با افشای چهره واقعی آنها، سلطه‌شان بر دنیا متزلزل خواهد شد.